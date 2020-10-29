ВРП «обезглавила» Государственную судебную администрацию

Зиновий Холоднюк. Фото: Крипо

https://racurs.ua/n145788-vrp-obezglavila-gosudarstvennuu-sudebnuu-administraciu.html

Ракурс

Высший совет правосудия (ВСП) уволил с должности главу Государственной судебной администрации Украины Зиновия Холоднюка.

Глава органа уволился по собственному желанию. Об этом сообщает пресс-служба Высшего совета правосудия.

Отмечается, что 21 октября 2020 года в Высший совет правосудия поступило заявление Холоднюка об увольнении его с занимаемой должности по собственному желанию.

Судья Высшего антикоррупционного суда Оксана Олейник удовлетворила ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и отстранила от должности главу Государственной судебной администрации Зиновия Холоднюка на два месяца.

Как известно, НАБУ подозревает голову ОАСК Павла Вовка в создании преступной организации с целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и созданием искусственных препятствий в их работе. Кроме Вовка, подозреваемыми являются некоторые его коллеги, в том числе, Зиновий Холоднюк.

Напомним, ранее мы сообщали, что глава Окружного административного суда Киева Вовк остался без меры пресечения. Служитель Фемиды в очередной раз не явился на заседание в Высший антикоррупционного суда по рассмотрению ходатайства об избрании ему меры пресечения по делу так называемых «пленок ОАСК».