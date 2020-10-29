ВРП «обезголовила» Державну судову адміністрацію

Зеновій Холоднюк. Фото: Кріпо

https://racurs.ua/ua/n145788-vrp-obezgolovyla-derjavnu-sudovu-administraciu.html

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Вища рада правосуддя (ВРП) звільнила з посади очільника Державної судової адміністрації України Зеновія Холоднюка.

Голова органу пішов з посади за власним бажанням. Про це повідомляє прес-служба Вищої ради правосуддя.

Зазначається, що 21 жовтня 2020 року до Вищої ради правосуддя надійшла заява Холоднюка про звільнення його із займаної посади за власним бажанням.

Суддя Вищого антикорупційного суду Оксана Олійник задовольнила клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) і відсторонила від посади голови Державної судової адміністрації Зеновія Холоднюка на два місяці.

Як відомо, НАБУ підозрює голову ОАСК Павла Вовка у створенні злочинної організації з метою захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їх роботі. Окрім Вовка, підозрюваними є деякі його колеги, зокрема, Зеновій Холоднюк.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк знову залишився без запобіжного заходу. Служитель Феміди в черговий раз не з’явився на засідання до Вищого антикорупційного суду щодо розгляду клопотання про обрання йому запобіжного заходу щодо справи так званих «плівок ОАСК».