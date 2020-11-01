На заявление Венецианской комиссии отреагировали в НАПК

КСУ. Фото: Delo.ua

https://racurs.ua/n145874-na-zayavlenie-venecianskoy-komissii-otreagirovali-v-napk.html

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Решение КСУ, которое отменяет е-декларирование, неприятно удивило партнеров Украины. В Национальном агентстве по предупреждению коррупции (НАПК) отреагировали на заявление главы Венецианской комиссии Джанни Букиккио Марин Мрчелы.

Ранее она призвала Украину воздержаться от нарушения Конституции при принятии президентского законопроекта, который предусматривает увольнение всех судей Конституционного суда. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

В НАПК заявляют, что решая вопрос быстрого восстановления антикоррупционной системы, следует учесть, что оно невозможно при условии неизменности решения КСУ. Таким образом, в этой ситуации следует учесть несколько обстоятельств, среди которых вмешательство суда в полномочия парламента.

Согласно Конституции Украины, определение того, какое деяние является преступлением, относится исключительно к полномочиям законодательной ветви власти, — отмечают в НАПК.

В НАПК добавили, что вернуть уголовную ответственность за декларирование недостоверных сведений, а также восстановить равенство всех ветвей власти — невозможно, поскольку любой закон, который будет возвращать уголовную ответственность, автоматически будет считаться неконституционным.

Согласно Конституции, КСУ мог принимать решения только относительно положений законодательства о предотвращении коррупции, которые обжаловались в конституционном представлении.

Также в Нацагентстве обвинили судей в том, что они руководствовались собственными интересами при принятии этого решения.

По отмененным положениями антикоррупционного законодательства длительная процедура привлечения к административной и уголовной ответственности трех судей КСУ — Мойсыка, Слиденко и Завгородней. Об этом факте они были осведомлены, однако, не заявили об отводе, а отменили соответствующие нормы. В день вынесения решения был установлен факт недекларирование 3,6 млн грн судьей Головатым, который был знаком с этим фактом на время участия в заседании, — сообщают в НАПК.



Напомним, ранее мы сообщали, что законопроект президента Владимира Зеленского об увольнении судей Конституционного суда не поддержали Венецианская комиссия и GRECO — группа государств против коррупции.

Прекращение полномочий судей КСУ, даже по уважительной причине, является вопиющим нарушением Конституции и принципа разделения властей. Нарушение Основного закона не приведет к уважению верховенства закона.