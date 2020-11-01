На заяву Венеціанської комісії відреагували у НАЗК

КСУ. Фото: Delo.ua

https://racurs.ua/ua/n145874-na-zayavu-venecianskoyi-komisiyi-vidreaguvaly-u-nazk.html

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Рішення КСУ, яке скасовує е-декларування, негативно вразило партнерів України. У Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК) відреагували на заяву голови Венеційської комісії Джанні Букіккіо Марін Мрчела.

Раніше вона закликала Україну утриматись від порушення Конституції при ухваленні президентського законопроекту, який передбачає звільнення всіх суддів Конституційного суду. Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

У НАЗК заявляють, що вирішуючи питання швидкого відновлення антикорупційної системи, варто врахувати, що воно не можливе за умови незмінності рішення КСУ. Таким чином, у цій ситуації варто врахувати декілька обставин, серед яких втручання суду у повноваження парламенту.

Згідно з Конституцією України, визначення того, яке діяння є злочином, відноситься виключно до повноважень законодавчої гілки влади, — наголошують у НАЗК.

У НАЗК додали, що повернути кримінальну відповідальність за декларування недостовірних відомостей, а також відновити рівність всіх гілок влади — неможливо, оскільки будь-який закон, який повертатиме кримінальну відповідальність, автоматично буде вважатися неконституційним.

Згідно з Конституцією, КСУ міг приймати рішення лише щодо положень законодавства про запобігання корупції, які оскаржувались у конституційному поданні.

Також у Нацагентстві звинуватили суддів у тому, що вони керувалися власними інтересами при прийнятті цього рішення.

За скасованими положеннями антикорупційного законодавства тривала процедура притягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності трьох суддів КСУ — Мойсика, Сліденка та Завгородньої. Про цей факт вони були обізнані, однак, не заявили про відвід, а скасували відповідні норми. У день постановлення рішення було встановлено факт недекларування 3,6 млн грн суддею Головатим, який був обізнаний з цим фактом на час участі у засіданні, — повідомляють у НАЗК.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що законопроект президента Володимира Зеленського про звільнення суддів Конституційного суду не підтримали Венеційська комісія та GRECO — група держав проти корупції.

Припинення повноважень суддів КСУ, навіть з поважної причини, є кричущим порушенням Конституції та принципу поділу влади. Порушення Основного закону не призведе до поваги верховенства закону.