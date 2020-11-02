Зеленский і Порошенко. Фото: Апостроф

https://racurs.ua/n145906-kolomoyskiy-polzuetsya-nekompetentnostu-zelenskogo-poroshenko.html

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Петр Порошенко считает, что Владимир Зеленский, президент Украины, ничему не научился за полтора года своей каденции.

Поэтому Коломойский пользуется его компетентностью и уничтожает Украину. Об этом заявил пятый президент Украины Петр Порошенко в шоу «Гончаренко рулит».

По мнению Порошенко, когда Зеленский баллотировался в президенты, то совершенно не понимал куда идет, и не имел представления, с каким уровнем задач он столкнется, когда туда пойдет.

Сейчас абсолютно нечистые на руку люди пользуются его компетентностью и уничтожают Украину. Зеленский ничему не научился за полтора года. Бывает так, что человек не знает, но учится. Он, вместо того, бронзовеет, а это очень опасно для государства. Зеленский не понимает что делает, а в то время его деловой и политический партнер Коломойский ведет абсолютно грязную игру, — рассказал экс-президент.

По словам Порошенко, Коломойский не заинтересован в ЕС и сотрудничества с МВФ, поэтому хочет развернуть Украину в Россию.

Там ждут таких, как он. Поэтому Порошенко просит международных партнеров не отнимать у украинцев безвиз, ведь они не виноваты в преступных и некомпетентных действиях власти, а забрать его у тех, кто причастен к этим решениям, — добавил бывший глава государства.

Как отметил политик, так ставить под угрозу безвизовых через собственную некомпетентность и дилетантство могут только те, кто не понимает, как тяжело он нам давался.

Для лидеров стран ЕС это было очень опасно. В условиях жесткого кризиса беженцев идея предоставления безвизова украинцам в их собственных странах была непопулярной. Поэтому 11 июня 2017 года, когда на границе со Словакией открыли «дверь в Европу», стал для Порошенко одним из самых счастливых дней в жизни, — констатировал Порошенко.

Напомним, что 27 октября Большая палата КСУ признала неконституционным уголовную ответственность за недостоверное декларирование и сокрытие имущества. Суд рассматривал дело по представлению 47 депутатов, большинство из которых из ОПЗЖ.

НАПК заявило, что судьи КСУ приняли решение в собственных интересах. НАПК закрыло реестр деклараций, его глава заявил, что решение суда блокирует объявление победителей местных выборов, но 28 октября правительство после заседания СНБО приняло решение восстановить доступ к реестру.