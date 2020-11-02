Зеленський і Порошенко. Фото: Апостроф

https://racurs.ua/ua/n145906-kolomoyskyy-korystuietsya-nekompetentnistu-zelenskogo-poroshenko.html

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Петро Порошенко заявив, що Володимир Зеленський, президент України, нічому не навчився за півтора року своєї каденції. Через це Коломойський користується його не компетентністю і знищує Україну.

Про це заявив п’ятий президент України Петро Порошенко у шоу «Гончаренко рулить».

На переконання Порошенко, коли Зеленський балотувався у президенти, то абсолютно не розумів куди він йде, та не мав уявлення, з яким рівнем завдань він зіштовхнеться, коли туди піде.

Зараз абсолютно нечисті на руку люди користуються його не компетентністю і знищують Україну. Зеленський нічому не навчився за півтора року. Буває так, що людина не знає, але навчається. Він, натомість, бронзовіє, а це дуже небезпечно для держави. Зеленський не розуміє що робить, а в той час його бізнесовий і політичний партнер Коломойський веде абсолютно брудну гру, — розповів екс-президент.

За словами Порошенка, Коломойський не зацікавлений в ЄС і співпраці з МВФ, тому хоче розвернути Україну до Росії.

Там таких, як він, чекають. Тому Порошенко просить міжнародних партнерів не забирати в українців безвіз, адже вони не винні в злочинних і некомпетентних діях влади, а забрати його в тих, хто причетний до цих рішень, — додав колишній очільник держави.

Як зауважив політик, так ставити під загрозу безвіз через власну некоментентність і дилетанство можуть тільки ті, хто не розуміє, як важко він нам давався.

Для лідерів країн ЄС це було дуже небезпечно. В умовах жорсткої кризи біженців ідея надання безвізу українцям в їх власних країнах була непопулярною. Тому 11 червня 2017 року, коли на кордоні зі Словаччиною відкрили «двері в Європу», став для Порошенка одним з найщасливіших днів в житті, — констатував Петро Порошенко.

Нагадаємо, що 27 жовтня Велика палата КСУ визнала неконституційною кримінальну відповідальність за недостовірне декларування та приховування майна. Суд розглядав справу за поданням 47 депутатів, більшість з яких — з «Опозиційної платформи — За життя».

НАЗК заявило, що судді КСУ ухвалили рішення у власних інтересах. НАЗК закрило реєстр декларацій, його очільник заявив, що рішення суду блокує оголошення переможців місцевих виборів, але ввечері 28 жовтня уряд після засідання РНБО ухвалив рішення відновити доступ до реєстру.