Госпитализация. Фото: pravda.com.ua

https://racurs.ua/n145915-bolee-4-tys-koek-prigotovili-v-kieve-dlya-urgentnyh-bolnyh.html

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В Киеве обустроили дополнительных 4 тыс. 658 коек стационара в 16 научных центрах Национальной академии медицинских наук.

Там будут лечить пациентов, нуждающихся в экстренной госпитализации, у которых не обнаружили коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщила на брифинге заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Микичак.

4 тыс. 658 коек будут оказывать круглосуточную ургентную медицинскую помощь, — отметила она.

Заместитель министра здравоохранения пояснила, что в столице меньше коек для больных COVID-19 на 100 тыс. населения, чем в среднем по стране.

Теперь круглосуточную медпомощь будут оказывать:

Институт геронтологии;

Институт эндокринологии и обмена веществ;

Институт эпидемиологии и инфекционных заболеваний;

Институт кардиологии имени академика М.Д. Стражеско;

Институт медицины труда имени Ю.И. Кундиева;

Институт нейрохирургии имени А.П. Ромоданова;

Институт нефрологии;

Научно практический центр эндоваскулярной нейроренгенхирургии;

Национальный научный центр радиационной медицины;

Институт педиатрии, акушерства и гинекологии имени Лукьяновой;

Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова;

Институт травматологии и ортопедии;

Институт урологии;

Национальный институт хирургии и транспатологии имени Шалимова;

Национальный институт фтизиатрии и пульмонологии имени Яновского;

Институт отоларингологии им. проф. А.С. Коломийченко.

Также обустроены места в учреждениях, управляемых Минздравом:

Институт сердца МОЗ Украины;

Научно-практический центр детской кардиологии и кардиохирургии;

Республиканская клиническая больница Минздрава;

Национальная детская специализированная больница «ОХМАТДЕТ».

Напомним, мобильный госпиталь для коронавирусных больных в Киеве могут открыть во Дворце спорта, Национальном экспоцентре Украины или в Международном выставочном центре.