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Госпитализация. Фото: pravda.com.ua
Кличко дали 16 больниц Академии наук для ургентных больныхhttps://racurs.ua/n145915-bolee-4-tys-koek-prigotovili-v-kieve-dlya-urgentnyh-bolnyh.htmlРакурс
В Киеве обустроили дополнительных 4 тыс. 658 коек стационара в 16 научных центрах Национальной академии медицинских наук.
Там будут лечить пациентов, нуждающихся в экстренной госпитализации, у которых не обнаружили коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщила на брифинге заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Микичак.
4 тыс. 658 коек будут оказывать круглосуточную ургентную медицинскую помощь, — отметила она.
Заместитель министра здравоохранения пояснила, что в столице меньше коек для больных COVID-19 на 100 тыс. населения, чем в среднем по стране.
Теперь круглосуточную медпомощь будут оказывать:
- Институт геронтологии;
- Институт эндокринологии и обмена веществ;
- Институт эпидемиологии и инфекционных заболеваний;
- Институт кардиологии имени академика М.Д. Стражеско;
- Институт медицины труда имени Ю.И. Кундиева;
- Институт нейрохирургии имени А.П. Ромоданова;
- Институт нефрологии;
- Научно практический центр эндоваскулярной нейроренгенхирургии;
- Национальный научный центр радиационной медицины;
- Институт педиатрии, акушерства и гинекологии имени Лукьяновой;
- Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова;
- Институт травматологии и ортопедии;
- Институт урологии;
- Национальный институт хирургии и транспатологии имени Шалимова;
- Национальный институт фтизиатрии и пульмонологии имени Яновского;
- Институт отоларингологии им. проф. А.С. Коломийченко.
Также обустроены места в учреждениях, управляемых Минздравом:
- Институт сердца МОЗ Украины;
- Научно-практический центр детской кардиологии и кардиохирургии;
- Республиканская клиническая больница Минздрава;
- Национальная детская специализированная больница «ОХМАТДЕТ».
Напомним, мобильный госпиталь для коронавирусных больных в Киеве могут открыть во Дворце спорта, Национальном экспоцентре Украины или в Международном выставочном центре.
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