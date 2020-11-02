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Госпитализация. Фото: pravda.com.ua

Кличко дали 16 больниц Академии наук для ургентных больных

2 ноя 2020, 12:49
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В Киеве обустроили дополнительных 4 тыс. 658 коек стационара в 16 научных центрах Национальной академии медицинских наук.

Там будут лечить пациентов, нуждающихся в экстренной госпитализации, у которых не обнаружили коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщила на брифинге заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Микичак.

4 тыс. 658 коек будут оказывать круглосуточную ургентную медицинскую помощь, — отметила она.

Заместитель министра здравоохранения пояснила, что в столице меньше коек для больных COVID-19 на 100 тыс. населения, чем в среднем по стране.

Теперь круглосуточную медпомощь будут оказывать:

  • Институт геронтологии;
  • Институт эндокринологии и обмена веществ;
  • Институт эпидемиологии и инфекционных заболеваний;
  • Институт кардиологии имени академика М.Д. Стражеско;
  • Институт медицины труда имени Ю.И. Кундиева;
  • Институт нейрохирургии имени А.П. Ромоданова;
  • Институт нефрологии;
  • Научно практический центр эндоваскулярной нейроренгенхирургии;
  • Национальный научный центр радиационной медицины;
  • Институт педиатрии, акушерства и гинекологии имени Лукьяновой;
  • Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова;
  • Институт травматологии и ортопедии;
  • Институт урологии;
  • Национальный институт хирургии и транспатологии имени Шалимова;
  • Национальный институт фтизиатрии и пульмонологии имени Яновского;
  • Институт отоларингологии им. проф. А.С. Коломийченко.

Также обустроены места в учреждениях, управляемых Минздравом:


  • Институт сердца МОЗ Украины;
  • Научно-практический центр детской кардиологии и кардиохирургии;
  • Республиканская клиническая больница Минздрава;
  • Национальная детская специализированная больница «ОХМАТДЕТ».

Напомним, мобильный госпиталь для коронавирусных больных в Киеве могут открыть во Дворце спорта, Национальном экспоцентре Украины или в Международном выставочном центре.


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