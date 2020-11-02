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Госпіталізація. Фото: pravda.com.ua

Кличку дали 16 лікарень Академії наук для ургентних хворих

2 лис 2020, 12:49
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У Києві, облаштували додаткових 4 тис. 658 ліжок стаціонару у 16 наукових центрах Національної академії медичних наук.

Там будуть лікувати пацієнтів, які потребують екстреної госпіталізації, у яких не виявили коронавірусної хвороби COVID-19. Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров’я України Ірина Микичак на брифінгу в понеділок, 2 листопада.

4 тис. 658 ліжок будуть надавати цілодобову ургентну медичну допомогу, — зазначила Микичак.

Заступниця міністра охорони здоров’я пояснила, що у столиці є менша кількість ліжок для хворих на COVID-19 на 100 тис. населення, ніж в середньому по країні.

Тепер цілодобову меддопомогу надаватимуть:


  • Інститут геронтології;
  • Інститут ендокринології та обміну речовин;
  • Інститут епідеміології та інфекційних захворювань;
  • Інститут кардіології імені академіка М. Д Стражеска;
  • Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва;
  • Інститут нейрохірургії імені А.П.Ромоданова;
  • Інститут нефрології;
  • Науково практичний центр ендоваскулярної нейроренгенхірургії;
  • Національний науковий центр радіаційної медицини;
  • Інститут педіатрії, акушерства та гінекології імені Лук’янової;
  • Національний інститут серцево-судинної хірургії імені Амосова;
  • Інститут травматології та ортопедії;
  • Інститут урології;
  • Національний інститут хірургії та транспатології імені Шалімова;
  • Національний інститут фтизіатрії та пульмонології імені Яновського;
  • Інститут отоларингології ім.проф. О.С. Коломійченка.

Також облаштовано місця у закладах, якими керує МОЗ:

  • Інститут серця МОЗ України;
  • Науково-практичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії;
  • Республіканська клінічна лікарня МОЗ України;
  • Національна дитяча спеціалізована лікарня «ОХМАТДИТ» МОЗ України.

Нагадаємо, мобільний госпіталь для коронавірусних хворих у Києві можуть відкрити у Палаці спорту, Національному експоцентрі України чи у Міжнародному виставковому центрі.


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