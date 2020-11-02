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Госпіталізація. Фото: pravda.com.ua
Кличку дали 16 лікарень Академії наук для ургентних хворихhttps://racurs.ua/ua/n145915-ponad-4-tys-lijok-prygotuvaly-u-kyievi-dlya-urgentnyh-hvoryh.htmlРакурс
У Києві, облаштували додаткових 4 тис. 658 ліжок стаціонару у 16 наукових центрах Національної академії медичних наук.
Там будуть лікувати пацієнтів, які потребують екстреної госпіталізації, у яких не виявили коронавірусної хвороби COVID-19. Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров’я України Ірина Микичак на брифінгу в понеділок, 2 листопада.
4 тис. 658 ліжок будуть надавати цілодобову ургентну медичну допомогу, — зазначила Микичак.
Заступниця міністра охорони здоров’я пояснила, що у столиці є менша кількість ліжок для хворих на COVID-19 на 100 тис. населення, ніж в середньому по країні.
Тепер цілодобову меддопомогу надаватимуть:
- Інститут геронтології;
- Інститут ендокринології та обміну речовин;
- Інститут епідеміології та інфекційних захворювань;
- Інститут кардіології імені академіка М. Д Стражеска;
- Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва;
- Інститут нейрохірургії імені А.П.Ромоданова;
- Інститут нефрології;
- Науково практичний центр ендоваскулярної нейроренгенхірургії;
- Національний науковий центр радіаційної медицини;
- Інститут педіатрії, акушерства та гінекології імені Лук’янової;
- Національний інститут серцево-судинної хірургії імені Амосова;
- Інститут травматології та ортопедії;
- Інститут урології;
- Національний інститут хірургії та транспатології імені Шалімова;
- Національний інститут фтизіатрії та пульмонології імені Яновського;
- Інститут отоларингології ім.проф. О.С. Коломійченка.
Також облаштовано місця у закладах, якими керує МОЗ:
- Інститут серця МОЗ України;
- Науково-практичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії;
- Республіканська клінічна лікарня МОЗ України;
- Національна дитяча спеціалізована лікарня «ОХМАТДИТ» МОЗ України.
Нагадаємо, мобільний госпіталь для коронавірусних хворих у Києві можуть відкрити у Палаці спорту, Національному експоцентрі України чи у Міжнародному виставковому центрі.
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