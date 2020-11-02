Госпіталізація. Фото: pravda.com.ua

https://racurs.ua/ua/n145915-ponad-4-tys-lijok-prygotuvaly-u-kyievi-dlya-urgentnyh-hvoryh.html

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У Києві, облаштували додаткових 4 тис. 658 ліжок стаціонару у 16 наукових центрах Національної академії медичних наук.

Там будуть лікувати пацієнтів, які потребують екстреної госпіталізації, у яких не виявили коронавірусної хвороби COVID-19. Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров’я України Ірина Микичак на брифінгу в понеділок, 2 листопада.

4 тис. 658 ліжок будуть надавати цілодобову ургентну медичну допомогу, — зазначила Микичак.

Заступниця міністра охорони здоров’я пояснила, що у столиці є менша кількість ліжок для хворих на COVID-19 на 100 тис. населення, ніж в середньому по країні.

Тепер цілодобову меддопомогу надаватимуть:

Інститут геронтології;

Інститут ендокринології та обміну речовин;

Інститут епідеміології та інфекційних захворювань;

Інститут кардіології імені академіка М. Д Стражеска;

Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва;

Інститут нейрохірургії імені А.П.Ромоданова;

Інститут нефрології;

Науково практичний центр ендоваскулярної нейроренгенхірургії;

Національний науковий центр радіаційної медицини;

Інститут педіатрії, акушерства та гінекології імені Лук’янової;

Національний інститут серцево-судинної хірургії імені Амосова;

Інститут травматології та ортопедії;

Інститут урології;

Національний інститут хірургії та транспатології імені Шалімова;

Національний інститут фтизіатрії та пульмонології імені Яновського;

Інститут отоларингології ім.проф. О.С. Коломійченка.

Також облаштовано місця у закладах, якими керує МОЗ:

Інститут серця МОЗ України;

Науково-практичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії;

Республіканська клінічна лікарня МОЗ України;

Національна дитяча спеціалізована лікарня «ОХМАТДИТ» МОЗ України.

Нагадаємо, мобільний госпіталь для коронавірусних хворих у Києві можуть відкрити у Палаці спорту, Національному експоцентрі України чи у Міжнародному виставковому центрі.