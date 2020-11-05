Подписание соглашения с ВОЗ. Фото: Максим Степанов у Facebook

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Соглашение о сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения подписало Министерство здравоохранения Украины.

Срок соглашения составляет два года, а сам документ определяет четкую «дорожную карту» дальнейшей совместной работы. Подписание состоялось 5 ноября в режиме онлайн одновременно в Киеве и Копенгагене. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в Facebook.

По словам главы Минздрава, документ подписан для решения чрезмерно высокой заболеваемости сердечно-сосудистыми болезнями, диабетом и туберкулезом в Украине. При этом министр отметил, что борьба с COVID-19 не останавливает планы Минздрава для внедрения стратегических и качественных изменений в системе здравоохранения.

Во время подписания соглашения еще раз поблагодарил наших партнеров из ВОЗ за постоянную помощь и поддержку, которые организация оказывает Украине, — резюмировал Степанов.

Напомним, 3 ноября министр здравоохранения Максим Степанов во время выступления в Верховной Раде заявил, что ситуация с распространением коронавируса в Украине приблизилась к «точке невозврата» и «близка к катастрофе».