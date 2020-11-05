Підписання угоди з ВООЗ. Фото: Максим Степанов у Facebook

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Угоду про співробітництво з Всесвітньою організацією охорони здоров’я підписало Міністерство охорони здоров’я України.

Термін угоди складає два роки, а сам документ визначає чітку «дорожню карту» подальшої спільної роботи. Підписання відбулося 5 листопада в режимі онлайн одночасно в Києві та Копенгагені. Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов на власній сторінці у Facebook.

За словами очільника МОЗ, документ підписано для вирішення надмірно високої захворюваності на серцево-судинні хвороби, діабет та туберкульоз в Україні. При цьому міністр наголосив, що боротьба з COVID-19 не зупиняє плани МОЗ для впровадження стратегічних та якісних змін у системі охорони здоров’я.

Під час підписання угоди ще раз подякував нашим партнерам з ВООЗ за постійну допомогу та підтримку, які організація надає Україні, — резюмував Степанов.

Нагадаємо, 3 листопада міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час виступу у Верховній Раді заявив, що ситуація з поширення коронавірусу в Україні наблизилася до «точки неповернення» і «близька до катастрофи».