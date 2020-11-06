Юрченко и Лерос. Фото: Фокус

https://racurs.ua/n146135-draka-v-rade-urchenko-napisal-zayavlenie-na-lerosa.html

Ракурс

Александр Юрченко, народный депутат от «Слуги народа», которого подозревают в коррупции, подал заявление на своего бывшего коллегу — Гео Лероса — из-за драки, которую нардепы устроили в кулуарах Верховной Рады вчера, 5 ноября.

Сведения о совершении уголовного преступления народным депутатом Гео Леросом вносятся в ЕРДР Генеральным прокурором. Об этом Юрченко сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, он обратился с заявлением в Офис Генерального прокурора из-за нанесения телесных повреждений со стороны Курехяна Геворга, более известного как Гео Лерос. Тяжесть причиненных телесных повреждений в дальнейшем установит следствие и судебная медицинская экспертиза, заявил Юрченко.

Он отметил, что вынесение приговора для народного депутата закончится лишением мандата. Также он напомнил, что Лероса недавно исключили из фракции «Слуга народа», а потому эти же люди поддержат лишение его мандата.

Также он добавил, что Лерос якобы нештатный агент Национального антикоррупционного бюро, и назвал НАБУ «непорядочной структурой».

Напомним, ранее мы сообщали, что Гео Лерос и Александр Юрченко подрались в кулуарах парламента. Заметим, что Юрченко подозревают в коррупции и в отношении его ведется расследование. Недавно по решению суда с него сняли электронный браслет.