Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Юрченко и Лерос. Фото: Фокус

Драка в Раде — Юрченко написал заявление на Лероса

6 ноя 2020, 12:10
999

Александр Юрченко, народный депутат от «Слуги народа», которого подозревают в коррупции, подал заявление на своего бывшего коллегу — Гео Лероса — из-за драки, которую нардепы устроили в кулуарах Верховной Рады вчера, 5 ноября.

Сведения о совершении уголовного преступления народным депутатом Гео Леросом вносятся в ЕРДР Генеральным прокурором. Об этом Юрченко сообщил на своей странице в Facebook.

Пост Юрченко. Фото: FacebookПо его словам, он обратился с заявлением в Офис Генерального прокурора из-за нанесения телесных повреждений со стороны Курехяна Геворга, более известного как Гео Лерос. Тяжесть причиненных телесных повреждений в дальнейшем установит следствие и судебная медицинская экспертиза, заявил Юрченко.

Он отметил, что вынесение приговора для народного депутата закончится лишением мандата. Также он напомнил, что Лероса недавно исключили из фракции «Слуга народа», а потому эти же люди поддержат лишение его мандата.


Также он добавил, что Лерос якобы нештатный агент Национального антикоррупционного бюро, и назвал НАБУ «непорядочной структурой».

Напомним, ранее мы сообщали, что Гео Лерос и Александр Юрченко подрались в кулуарах парламента. Заметим, что Юрченко подозревают в коррупции и в отношении его ведется расследование. Недавно по решению суда с него сняли электронный браслет.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров