Бійка у Раді. Фото: Фокус

https://racurs.ua/ua/n146135-biyka-v-radi-urchenko-napysav-zayavu-na-lerosa.html

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Олександр Юрченко, народний депутат від «Слуги народа», якого підозрюють у корупції, подав заяву на свого колишнього колегу — Гео Лероса — через бійку, яку нардепи влаштували у кулуарах Верховної Ради учора, 5 листопада.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення народним депутатом Гео Леросом вносяться до ЄРДР Генеральним прокурором. Про це Юрченко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, він звернувся з заявою до Офісу Генерального прокурора через нанесення тілесних ушкоджень з боку Курехяна Геворга, більш відомого як Гео Лерос. Тяжкість завданих тілесних ушкоджень надалі встановить слідство та судова медична експертиза, заявив Юрченко.

Він наголосив, що винесення вироку для народного депутата закінчиться для нього позбавленням мандату. Також він нагадав, що Лероса нещодавно виключили з фракції «Слуги народа», а тому ці ж люди підтримують позбавлення його мандату.

Також він додав, що Лерос нібито нештатний агент Національного антикорупційного бюро, то назвав НАБУ «непорядною структурою».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Гео Лерос і Олександр Юрченко побилися у кулуарах парламенту. Зауважимо, що Юрченка підозрюють у корупції і щодо нього триває розслідування. Нещодавно за рішенням суду з нього зняли електронний браслет.