Осадки в Украине 7 ноября не ожидаются, фото:

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Погода в Украине 7 ноября будет без осадков.

В то же время в западных областях ожидается туман. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Температура воздуха ночью составит 4−8°, днем — 10−14°.

Погода в Киеве 7 ноября будет без осадков, с переменной облачностью. Столбики термометров ночью опустятся до 5−7°, днем поднимутся до 9−11°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Погода во Львове также ожидается без осадков. Ночью температура составит 4−6°, днем — 11−13°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Погода в Одессе в следующие сутки будет без осадков. Ночью градусники покажут 6−8°, днем — 12−14°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Погода в Днепре тоже будет без осадков. Синоптики ожидают температуру воздуха ночью 6−8°, днем — 12−14°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Погода в Харькове 7 ноября ожидается без осадков. Ночью температура воздуха составит 5−7°, днем воздух прогреется до 10−12°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Погода на Закарпатье также будет без осадков. Синоптики прогнозируют температуру воздуха ночью 4−6°, днем — 12−14°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 7 ноября будет достаточно неспокойной, в течение суток ожидаются небольшие возмущения.