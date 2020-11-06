Опади в Україні 7 листопада не очікуються, фото:

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Ракурс

Погода в Україні 7 листопада буде без опадів.

Водночас у західних областях очікується туман. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Температура повітря вночі становитиме 4−8°, вдень — 10−14°.

Погода в Києві 7 листопада буде без опадів, з мінливою хмарністю. Стовпчики термометрів вночі опустяться до 5−7°, вдень піднімуться до 9−11°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Погода у Львові також очікується без опадів. Вночі температура становитиме 4−6°, вдень — 11−13°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Погода в Одесі наступної доби буде без опадів. Вночі термометри покажуть 6−8°, вдень — 12−14°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Погода в Дніпрі теж буде без опадів. Синоптики очікують температуру повітря вночі 6−8°, вдень — 12−14°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Погода в Харкові 7 листопада очікується без опадів. Вночі температура повітря становитиме 5−7°, вдень повітря прогріється до 10−12°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Погода на Закарпатті також буде без опадів. Синоптики прогнозують температуру повітря вночі 4−6°, вдень — 12−14°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 7 листопада буде досить неспокійним, протягом доби очікуються невеликі збурення.