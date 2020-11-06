Туман та відсутність опадів — погода в Україні на 7 листопада (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n146156-tuman-ta-vidsutnist-opadiv-pogoda-v-ukrayini-na-7-lystopada-karta.htmlРакурс
Погода в Україні 7 листопада буде без опадів.
Водночас у західних областях очікується туман. Про це повідомляє український Гідрометцентр.
Температура повітря вночі становитиме 4−8°, вдень — 10−14°.
Погода в Києві 7 листопада буде без опадів, з мінливою хмарністю. Стовпчики термометрів вночі опустяться до 5−7°, вдень піднімуться до 9−11°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.
Погода у Львові також очікується без опадів. Вночі температура становитиме 4−6°, вдень — 11−13°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.
Погода в Одесі наступної доби буде без опадів. Вночі термометри покажуть 6−8°, вдень — 12−14°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.
Погода в Дніпрі теж буде без опадів. Синоптики очікують температуру повітря вночі 6−8°, вдень — 12−14°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.
Погода в Харкові 7 листопада очікується без опадів. Вночі температура повітря становитиме 5−7°, вдень повітря прогріється до 10−12°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.
Погода на Закарпатті також буде без опадів. Синоптики прогнозують температуру повітря вночі 4−6°, вдень — 12−14°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.
Геомагнітний стан у Києві 7 листопада буде досить неспокійним, протягом доби очікуються невеликі збурення.