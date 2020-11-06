НАБУ против ОАСК — Вовк снова не пришел в Антикоррупционный судhttps://racurs.ua/n146158-odioznyy-sudya-vovk-snova-ne-prishel-na-zasedanie-antikorrupcionnogo-suda.htmlРакурс
Павлу Вовку, председателю Окружного административного суда Киева, не смогли избрать меру пресечения из-за его неявки.
Кроме того, не явился на заседание его заместитель Евгений Аблов, которому также предстоит избрать меру пресечения. Об этом говорится в сообщении Высшего антикоррупционного суда.
Председатель Окружного административного суда Киева и его заместитель в очередной раз не явились в Высший антикоррупционного суд на судебное заседание для избрания меры предосторожности, — говорится в сообщении.
Рассмотрение ходатайств перенесли на 12 ноября на 11.30 и 13.00.
Напомним, 29 октября Высший антикоррупционный суд должен был рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения Вовку. 17 июля прокуроры САП и детективы НАБУ сообщили ему о подозрении по делу о попытке захвата государственной власти. Также под подозрением оказались заместитель Вовка, пять судей ОАСК, председатель Государственной судебной администрации Украины и еще четыре человека.
Правоохранители считают, они судьи планировали захватить государственную власть путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины и Высшим советом правосудия.
Однако Вовку меру пресечения не избрали, поскольку тот проигнорировал судебное заседание.
3 ноября стало известно, что НАБУ объявило в розыск главу ОАСК. Вовк объяснил, что ушел на больничный.