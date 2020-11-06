Одиозный судья Вовк снова не пришел на заседание Антикоррупционного суда

https://racurs.ua/n146158-odioznyy-sudya-vovk-snova-ne-prishel-na-zasedanie-antikorrupcionnogo-suda.html

Ракурс

Павлу Вовку, председателю Окружного административного суда Киева, не смогли избрать меру пресечения из-за его неявки.

Кроме того, не явился на заседание его заместитель Евгений Аблов, которому также предстоит избрать меру пресечения. Об этом говорится в сообщении Высшего антикоррупционного суда.

Председатель Окружного административного суда Киева и его заместитель в очередной раз не явились в Высший антикоррупционного суд на судебное заседание для избрания меры предосторожности, — говорится в сообщении.

Рассмотрение ходатайств перенесли на 12 ноября на 11.30 и 13.00.

Напомним, 29 октября Высший антикоррупционный суд должен был рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения Вовку. 17 июля прокуроры САП и детективы НАБУ сообщили ему о подозрении по делу о попытке захвата государственной власти. Также под подозрением оказались заместитель Вовка, пять судей ОАСК, председатель Государственной судебной администрации Украины и еще четыре человека.

Правоохранители считают, они судьи планировали захватить государственную власть путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины и Высшим советом правосудия.

Однако Вовку меру пресечения не избрали, поскольку тот проигнорировал судебное заседание.

3 ноября стало известно, что НАБУ объявило в розыск главу ОАСК. Вовк объяснил, что ушел на больничный.