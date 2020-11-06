Одіозний суддя Вовк знову не прийшов на засідання. Фото: pravda.com.ua

https://racurs.ua/ua/n146158-odioznyy-suddya-vovk-znovu-ne-pryyshov-na-zasidannya-antykorupciynogo-sudu.html

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Павлу Вовку, голові Окружного адміністративного суду Києва, не змогли обрати запобіжного заходу через його неявку.

Крім того, не з’явився на засідання його заступник Євген Аблов, якому також мають обрати запобіжний захід. Про це йдеться у повідомленні Вищого антикорупційного суду.

Голова Окружного адміністративного суду Києва та його заступник в черговий раз не з’явилися до Вищого антикорупційного суду на судове засідання для обрання запобіжних заходів, — йдеться у повідомленні.

Розгляд клопотань перенесли на 12 листопада на 11.30 та 13.00.

Нагадаємо, 29 жовтня Вищий антикорупційний суд мав розглянути клопотання щодо обрання запобіжного заходу Вовку. 17 липня прокурори САП та детективи НАБУ повідомили йому про підозру у справі про спробу захоплення державної влади. Також під підозрою опинилися заступник Вовка, п’ятеро суддів ОАСК, голова Державної судової адміністрації України та ще четверо осіб.

Правоохоронці вважають, вони планували захопити державну владу шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України та Вищою радою правосуддя.

Однак Вовку запобіжний захід не обрали, оскільки той проігнорував судове засідання.

3 листопада стало відомо, що НАБУ оголосило в розшук голову ОАСК. Той пояснив, що перебуває на лікарняному.