Дела Шуфрича, Новинского и еще 60 нардепов и судей закроют из-за решения КСУ — НАПК

https://racurs.ua/n146347-dela-shufricha-novinskogo-i-esche-60-nardepov-i-sudey-zakrout-iz-za-resheniya-ksu-napk.html

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Нацагентство по предупреждению коррупции направило в суды ходатайства о закрытии производств по 62 делам из-за решения Конституционного суда Украины об е-декларировании и антикоррупционной реформе.

Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба НАПК.

Речь идет о «коррупционных» делах, возбужденных против таких должностных лиц:

Олега Гладковского — бывшего первого заместителя секретаря СНБО;

Александра Тупицкого — главы Конституционного суда Украины;

Олега Ляшко — экс-нардепа;

Нестора Шуфрича — депутата Верховной Рады;

Сергея Таруты — народного депутата;

Игоря Насалика — бывшего министра энергетики и угольной промышленности;

Вадима Новинского — народного депутата;

Антона Полякова — народного депутата;

Елены Сотник — экс-парламентария.

Этим и другим должностным лицам повезло, ведь работа, которую провело НАПК, была сведена на нет из-за позиции КСУ, — добавили в агентстве.



Также там пожаловались на то, что из-за решения КСУ работа НАПК остается заблокированной. Сейчас агентство лишено возможности проводить полные проверки деклараций, получать заявления от физических и юридических лиц о нарушении требований закона «О предотвращении коррупции», составлять протоколы о коррупционных правонарушениях.

Напомним, 27 октября Большая палата Конституционного суда Украины признала неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование и сокрытие имущества. КСУ также вывел за пределы правового поля мониторинг Нацагентством по вопросам предотвращения коррупции образа жизни чиновников. Речь идет о ст. 366−1 Уголовного кодекса (недостоверном декларировании), незаконном обогащении, электронном декларировании, полномочиях Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Отмененные КСУ нормы лежали в основе антикоррупционной реформы, являющейся условием безвизового режима и поддержки западных партнеров.