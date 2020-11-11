Справи Шуфрича, Новинського та ще 60 нардепів і суддів закриють через рішення КСУ — НАЗК

https://racurs.ua/ua/n146347-spravy-shufrycha-novynskogo-ta-sche-60-nardepiv-i-suddiv-zakryut-cherez-rishennya-ksu-nazk.html

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Нацагентство з питань запобігання корупції направило до судів клопотання про закриття проваджень у 62 справах через рішення Конституційного суду України щодо е-декларування та антикорупційної реформи.

Про це 11 листопада повідомляє прес-служба НАЗК.

Йдеться про «корупційні» справи, порушені проти таких посадовців:

Олега Гладковського — колишнього першого заступника секретаря РНБО;

Олександра Тупицького — голови Конституційного суду України;

Олега Ляшка — екс-нардепа;

Нестора Шуфрича — депутата Верховної Ради;

Сергія Тарути — народного депутата;

Ігоря Насалика — колишнього Міністра енергетики та вугільної промисловості;

Вадима Новинського — народного депутата;

Антона Полякова — народного депутата;

Олени Сотник — екс-парламентарки.

Цим та іншим посадовцям пощастило, адже робота, яка була проведена НАЗК, була зведена нанівець через позицію КСУ, — додали в агентстві.



Також там поскаржилися на те, що через рішення КСУ робота НАЗК лишається заблокованою. Нині НАЗК позбавлене можливості проводити повні перевірки декларацій, отримувати заяви фізичних та юридичних осіб про порушення вимог закону «Про запобігання корупції», складати протоколи про корупційні адмінправопорушення.

Нагадаємо, 27 жовтня Велика палата Конституційного суду України визнала неконституційною кримінальну відповідальність за недостовірне декларування та приховування майна. КСУ також вивів за межі правового поля моніторення Нацагентством з питань запобігання корупції способу життя чиновників. Йдеться про ст. 366−1 Кримінального кодексу (недостовірне декларування), незаконне збагачення, електронне декларування, повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції. Скасовані КСУ норми лежали в основі антикорупційної реформи, що є умовою безвізового режиму та підтримки західних партнерів.