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Ракурс
Коронавирус в Киеве. Фото: Украинская правда

Коронавирус подкосил почти 1 тыс. киевлян — в больницы попали 83 больных (КАРТА)

12 ноя 2020, 11:36
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Коронавирус в Киеве продолжает распространяться. За минувшие сутки заболевание подтвердили у 931 человека, в том числе у 67 детей и 36 медиков. Всего подтверждено 47 тыс. 563 случаев инфицирования в Киеве. Сейчас в столице 28 тыс. 659 активных больных.

За сутки умерли 11 пациентов, всего с начала пандемии в Киеве от болезни умерли 925 киевлян. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале.

За сутки в Киеве заболели:


  • 497 женщин в возрасте от 18 до 88 лет;
  • 367 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет;
  • 34 девочки от 1 до 17 лет и 33 мальчика от одного месяца до 17 лет.

В больницы за сутки госпитализировали 83 пациента, остальные больные находится на самоизоляции под контролем врачей. Наибольшее количество случаев заболевания обнаружили за минувшие сутки в следующих районах:

  • Деснянском районе — 164;
  • Подольском районе — 145;
  • Шевченковском районе — 133.

Выздоровели за минувшие сутки 506 человек. Всего коронавирус преодолели 17 тыс. 979 жителей столицы.

Коронавирус в Киеве. Карта: пресс-служба Виталия КличкоНапомним, ранее мы сообщали, что карантин выходного дня, который ввело правительство, должен показать первые результаты по снижению заболеваемости уже на второй-третьей неделе после введения. Если результатов не будет, возможен полный локдаун, как это было весной.

Источник: Ракурс


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