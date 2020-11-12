Коронавирус в Киеве. Фото: Украинская правда

https://racurs.ua/n146394-koronavirus-podkosil-pochti-1-tys-kievlyan-v-bolnicy-popali-83-bolnyh-karta.html

Ракурс

Коронавирус в Киеве продолжает распространяться. За минувшие сутки заболевание подтвердили у 931 человека, в том числе у 67 детей и 36 медиков. Всего подтверждено 47 тыс. 563 случаев инфицирования в Киеве. Сейчас в столице 28 тыс. 659 активных больных.

За сутки умерли 11 пациентов, всего с начала пандемии в Киеве от болезни умерли 925 киевлян. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале.

За сутки в Киеве заболели:

497 женщин в возрасте от 18 до 88 лет;

367 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет;

34 девочки от 1 до 17 лет и 33 мальчика от одного месяца до 17 лет.

В больницы за сутки госпитализировали 83 пациента, остальные больные находится на самоизоляции под контролем врачей. Наибольшее количество случаев заболевания обнаружили за минувшие сутки в следующих районах:

Деснянском районе — 164;

Подольском районе — 145;

Шевченковском районе — 133.

Выздоровели за минувшие сутки 506 человек. Всего коронавирус преодолели 17 тыс. 979 жителей столицы.



Напомним, ранее мы сообщали, что карантин выходного дня, который ввело правительство, должен показать первые результаты по снижению заболеваемости уже на второй-третьей неделе после введения. Если результатов не будет, возможен полный локдаун, как это было весной.