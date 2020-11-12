Коронавірус у Києві. Фото: Українська правда

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Коронавірус у Києві продовжує розповсюджуватися. За минулу добу захворювання підтвердили у 931 особи, у тому числі у 67 дітей та 36 медиків. Всього підтверджено 47 тис. 563 випадки інфікування у Києві. Наразі в столиці 28 тис. 659 активних хворих.

За добу померли 11 пацієнтів, всього від початку пандемії у Києві від хвороби померли 925 киян. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram-каналі.

За добу у Києві захворіли:

497 жінок у віці від 18 до 88 років;

367 чоловіків у віці від 18 до 85 років;

34 дівчинки від 1 до 17 років та 33 хлопчики від одного місяця до 17 років.

До лікарень за добу госпіталізували 83 пацієнти, решта хворих перебуває на самоізоляції під контролем лікарів. Найбільшу кількість випадків захворювання виявили за минулу добу у таких районах:

Деснянському районі — 164;

Подільському районі — 145;

Шевченківському районі — 133.

Одужали за минулу добу 506 людей. Усього коронавірус змогли подолати 17 тис. 979 мешканців столиці.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що карантин вихідного дня, який ввів уряд, повинен показати перші результати по зниженню захворюваності вже на другий-третій тиждень після введення. Якщо результатів не буде, можливий повний локдаун, як це було навесні.