Грипп 2020. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n146427-kakim-budet-sezon-grippa-2020-21-prognoz-immunologa.html

Ракурс

В Южном полушарии грипп прошел практически незаметно. Свою лепту внесли противоэпидемические меры — социальное дистанцирование, маски и ограничение авиаперелетов… С другой стороны, одной из причин мог стать коллапс системы здравоохранения: больные попросту не обращались за медпомощью и не попали в официальную статистику. Можно ли, исходя из этих данных, надеяться, что и в Украине сезон гриппа 2020/21 будет легким?

Как рассказал в интервью «Ракурсу» иммунолог Андрей Волянский, надеяться на легкий сезон гриппа можно. Вместе с тем он уточнил, что грипп обычно более заметен в Северном полушарии, чем в Южном, в силу ряда причин — большая плотность населения, больше перемещений.

«У гриппа есть определенная цикличность — раз в несколько лет случается сезон с более высокой заболеваемостью. За последние годы в Украине было две такие эпидемии гриппа: в 2009—2011 и в 2015—2016 годах. Все же предполагаю мягкий грипп в связи с карантинными мероприятиями», — отметил иммунолог.

Волянский также подчеркнул важность вакцинации от гриппа. В первую очередь, по его словам, важно вакцинировать детей и пожилых — они более восприимчивы к гриппу. Это связано с тем, что у детей еще нет собственной защиты. У пожилых есть многолетний разнообразный багаж противогриппозного иммунитета, но происходит инволюция, возрастное ослабление иммунного ответа. Поэтому не так важно ввести четырехвалентную вакцину, как делать это каждый год. В США, например, для пожилых применяются специальные вакцины с увеличенным количеством антигена в связи с более слабым ответом иммунной системы. В Украине такие препараты не зарегистрированы, поэтому людям в возрасте врач советует вакцинироваться ежегодно.

«Очень важна прививка от гриппа для групп риска — беременные или планирующие беременность, страдающие хроническими заболеваниями, медики, педагоги, работники силовых структур, военные, школьники и студенты», — подчеркнул врач.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.