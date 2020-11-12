Грип 2020. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n146427-yakym-bude-sezon-grypu-2020-21-prognoz-imunologa.html

Ракурс

У Південній півкулі грип пройшов практично непомітно. Свою лепту внесли протиепідемічні заходи — соціальне дистанціювання, маски та обмеження авіаперельотів… З іншого боку, однією з причин міг стати колапс системи охорони здоров’я: хворі просто не зверталися по медичну допомогу і не потрапили в офіційну статистику. Чи можна, виходячи з цих даних, сподіватися, що і в Україні сезон грипу 2020/21 буде легким?

Як розповів в інтерв’ю «Ракурсу» імунолог Андрій Волянський, сподіватися на легкий сезон грипу можна. Водночас він уточнив, що грип зазвичай більш помітний у Північній півкулі, ніж у Південній, з огляду на низку причин — більша щільність населення, більше переміщень.

«Грип має певну циклічність — раз на декілька років трапляється сезон з більш високою захворюваністю. За останні роки в Україні було дві такі епідемії грипу: у 2009−2011 та 2015−2016 роках. Все ж передбачаю м’який грип у зв’язку з карантинними заходами», — зауважив імунолог.

Волянський також наголосив на важливості вакцинації від грипу. Насамперед, за його словами, важливо вакцинувати дітей і літніх — вони більш сприйнятливі до грипу. Це пов’язано з тим, що у дітей ще немає власного захисту. У літніх є багаторічний різноманітний багаж протигрипозного імунітету, але відбувається інволюція, вікове ослаблення імунної системи. Тому не так важливо ввести чотиривалентну вакцину, як робити це щороку. У США, наприклад, для літніх застосовуються спеціальні вакцини із збільшеною кількістю антигену у зв’язку зі слабшою відповіддю імунної системи. В Україні такі препарати не зареєстровані, тому літнім людям лікар радить вакцинуватися щороку.

«Дуже важливим є щеплення від грипу для груп ризику — вагітні або ті, хто планує вагітність, страждає на хронічні захворювання, медики, педагоги, працівники силових структур, військові, школярі та студенти», — резюмував лікар.

З повним текстом інтерв’ю можна ознайомитися за покликанням.