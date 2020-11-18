Загрязнение воздуха. Фото:Istock

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Коронавирус в мире послужил экологии, и стал причиной снижения выбросов диоксида азота в атмосферу. Именно это вещество является одним из главных индикаторов антропогенных загрязнений на планете.

Начиная с первых ограничений, принятых из-за эпидемии коронавируса, количество выбросов стремительно сократилось. Об этом сообщает Naked science.

Отмечается, что более чистый воздух может снизить смертность на планете гораздо сильнее, чем коронавирус повысить. Однако новые цифры, которые получили ученые NASA, впечатляют даже на фоне таких оптимистических данных.







Исследователи провели компьютерное моделирование динамики атмосферы в 2020 году в условиях, при которых карантинные ограничения не вводились. В рамках исследования ученые в первую очередь измеряли объемы диоксида азота — загрязнителя, поступающего в воздух при сжигании ископаемого топлива, и поэтому тесно связанного с работой промышленности и транспорта.

Сравнив полученные цифры с реальными данными, ученые обнаружили, что глобальная концентрация диоксида азота упала на 20%. В крупных городах это падение составило до 50%.

Китайский город Ухань, откуда распространилась эпидемия, продемонстрировал снижение уровня загрязнения, которое достигло целых 60%. Следом такое же падение показал итальянский Милан, а снижение загрязнения воздуха в Нью-Йорке составило 45%.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус распространялся в Италии еще в сентябре 2019 года. Это показало исследование крови, взятой у пациентов в то время. Антитела к Sars-Cov-2 обнаружили в образце крови, который был взят на анализ в сентябре 2019 года.