Забруднення повітря. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n146653-koronavirus-pochystyv-povitrya-na-planeti-kilkist-vykydiv-vpala-na-60-foto-video.html

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Коронавірус у світі послужив екології, і став причиною зниження викидів діоксиду азоту в атмосферу. Саме ця речовина є одним з головних індикаторів антропогенних забруднень на планеті.

Починаючи з перших обмежень, що були прийняті через епідемію коронавірусу, кількість викидів стрімко скоротилася. Про це повідомляє Naked science.

Зазначається, що чистіше повітря може знизити смертність на планеті. Однак нові цифри, які отримали вчені NASA, вражають навіть на тлі таких оптимістичних даних.

Дослідники провели комп’ютерне моделювання динаміки атмосфери у 2020 році в умовах, при яких карантинні обмеження не вводилися. У рамках дослідження вчені вимірювали обсяги діоксиду азоту — забруднювача, що надходить в повітря при спалюванні викопного палива, і тому тісно пов’язаного з роботою промисловості і транспорту.



Порівнявши отримані цифри з реальними даними, вчені виявили, що глобальна концентрація діоксиду азоту впала на 20%. У великих містах це падіння склало до 50%.

Китайське місто Ухань, звідки поширилася епідемія, продемонстрував зниження рівня забруднення, яке досягло цілих 60%. Слідом таке ж падіння показав італійський Мілан, а зниження забруднення повітря у Нью-Йорку склало 45%.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус поширювався в Італії ще у вересні 2019 року. Це показало дослідження крові, взятої у пацієнтів в той час. Антитіла до Sars-Cov-2 виявили у зразку крові, який був узятий на аналіз у вересні 2019 року.