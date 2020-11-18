Олигархи звонят депутатам и судьям, а союзники России сидят в Верховной Раде — посольство США

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В Украине олигархи и дальше звонят народным депутатам и судьям, а союзники России сидят в Верховной Раде. Такое заявление сделала временно поверенная в делах посольства США в Украине Кристина Квин на форуме «Диалоги о реформах: на пути к Вильнюсу», который проходил 17 ноября в Киеве при участии представителей парламента, правительства, Офиса президента и посольств.

Мы видим два важных вызова евроатлантической интеграции. Очень важно, чтобы Украина их реализовала, в ином случае она не сможет показать достижения в интеграции. Сейчас на многих фронтах Украина борется с агрессией России, — цитирует выступление Квин «Судебно-юридическая газета».

Американский дипломат также вспомнила о кибератаках, волнах дезинформации, которую распространяет Россия через «союзников в Верховной Раде Украины».

Аналогично есть внутренние вызовы по борьбе с коррупцией… Президент Зеленский пришел к власти с лозунгом, что борьба с коррупцией станет сильнее, правительство будет работать лучше, и украинцы ощутят это на себе. И он достиг определенного успеха: отмена депутатской неприкосновенности, банковская, земельная реформы. Но, как мы знаем, когда реформа верховенства права усилилась против привилегий и денег, личной заинтересованности, то эта личная заинтересованность начала сопротивляться. Именно это мы видим сегодня в Украине. Олигархи и дальше звонят народным депутатам, судьям и прочим, чтобы подорвать повестку дня президента и чтобы система работала в их пользу. Мы также видим, что есть попытки со стороны союзников РФ подорвать проевропейский нарратив и сформировать антизападный нарратив. Это делается с помощью медиахолдингов и соцсетей, — отметила Квин.

Представитель посольства США также назвала нечестным нарратив о том, что извне кто-то пытается управлять внутренними делами Украины.

«Личные интересы» стремятся управлять Украиной. Они хотят обогатиться и того, чтобы попытки Украины в направлении евроатлантической интеграции провалились. Чтобы украинские институции были подотчетны гражданам необходимо, чтобы генпрокурор работала на благо украинских граждан, а не частных интересов, — резюмировала Квин.



В завершение своего выступления она подчеркнула, что администрация США и дальше планирует работать с президентом Зеленским в направлении евроатлантической интеграции.

Напомним, в мае этого года народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиозаписи якобы переговоров пятого президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США, а ныне участника президентских выборов Джо Байдена. В сентябре Минфин Соединенных Штатов ввел против Деркача санкции из-за его попыток повлиять на президентские выборы. А в октябре представители Вашингтона заявили, что санкции, введенные против Деркача, могут сказаться на близких к нему лицах и бизнесах.