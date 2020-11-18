Олігархи телефонують нардепам і суддям, а союзники Росії сидять в Раді — посольство США

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В Україні олігархи і далі телефонують народним депутатам і суддям, а союзники Росії сидять у Верховній Раді. Таку заяву зробила тимчасово повірена у справах посольства США в Україні Крістіна Квін на форумі «Діалоги про реформи: на шляху до Вільнюсу», який проходив 17 листопада в Києві за участю представників парламенту, уряду, Офісу президента і посольств.

Ми бачимо два важливих виклики євроатлантичній інтеграції. Вкрай необхідно, щоб Україна їх реалізувала, інакше вона не зможе показати досягнення в інтеграції. Зараз на багатьох фронтах Україна бореться з агресією Росії, — цитує виступ Квін «Судово-юридична газета».

Американський дипломат також згадала про кібератаки, хвилі дезінформації, які поширює Росія через «союзників у Верховній Раді України».

Аналогічно є внутрішні виклики щодо боротьби з корупцією… Президент Зеленський прийшов до влади з гаслом, що боротьба з корупцією сильнішатиме, уряд працюватиме краще, і українці відчують це на собі. І він досяг певного успіху: скасування депутатської недоторканності, банківська, земельна реформи. Але, як ми знаємо, коли реформа верховенства права постала проти привілеїв і грошей, особистої зацікавленості, то ця особиста зацікавленість почала чинити опір. Саме це ми спостерігаємо нині в Україні. Олігархи й надалі телефонують народним депутатам, суддям та іншим, щоб підірвати порядок денний президент і щоб система працювала на їх користь. Ми також бачимо спроби з боку союзників РФ підірвати проєвропейський наратив і сформувати антизахідний наратив. Це робиться за допомогою медіахолдингів і соцмереж, — зазначила Квін.

Представник посольства США також назвала нечесним заяви про те, що ззовні хтось намагається керувати внутрішніми справами України.

«Особисті інтереси» прагнуть керувати Україною. Вони хочуть збагатитися і провалити спроби України в напрямку євроатлантичної інтеграції. Для того, щоб українські інституції були підзвітні громадянам необхідно, щоб генпрокурор працювала на благо українських громадян, а не приватних інтересів, — резюмувала Квін.



На завершення свого виступу вона наголосила, що адміністрація США й надалі планує працювати з президентом Зеленським у напрямку євроінтеграції.

Нагадаємо, у травні цього року народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіозаписи нібито переговорів п’ятого президента України Петра Порошенка та колишнього віце-президента США, а нині учасника президентських виборів Джо Байдена. У вересні Мінфін Сполучених Штатів запровадив проти Деркача санкції через його спроби вплинути на президентські вибори. А в жовтні представники Вашингтону заявили, що санкції, запроваджені проти Деркача, можуть позначитися на близьких до нього особах та бізнесах.