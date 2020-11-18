Том и Джерри. Фото:Союз

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Ракурс

Том и Джерри, легендарная мультипликационная парочка, «переселится» в самый дорогой и престижный отель Нью-Йорка в новом фильме.

Студия Warner Bros. выпустила первый трейлер полнометражного фильма о Томе и Джерри с Хлоей Грейс Морец в главных ролях. Соответствующее видео появилось на канале компании на YouTube.

Том и Джерри будут рисованными в фильме, зато всех остальных персонажей сыграют живые люди. Аналогичный прием был использован в фильме «Кто подставил кролика Роджера» 1988 года.

По сюжету нового фильма, Джерри переезжает в самый дорогой и престижный отель Нью-Йорка, где скоро состоится некая «свадьба века». Сотрудница этого отеля по имени Кайла нанимает Тома, чтобы кот раз и навсегда избавился от шаловливого мышонка.

Джерри в свою очередь рискует поставить под угрозу грядущую церемонию. Помимо Морец в фильме появятся Майкл Пенья, Роб Делани и Кен Жонг. Премьера фильма запланирована на 5 марта 2021 года.

Мультипликационный сериал Том и Джерри был запущен аниматорами Уильямом Ханной и Джозефом Барберой в 1940 году. Шоу является обладателем семи премий Оскар.

Напомним, ранее мы сообщали, что «Борат» возвращается на большие экраны — новая часть сатирической киноленты британского комедийного актера Саши Барона Коэна выйдет в прокат 23 октября. Онлайн-кинотеатр Amazon Prime Video уже обнародовал официальный трейлер к фильму в рамках масштабной промо-кампании в поддержку продолжения «Бората».