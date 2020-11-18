Том і Джері. Фото: Союз

https://racurs.ua/ua/n146660-tom-i-djerri-pereselyatsya-u-naydorojchyy-gotel-nu-yorka-video.html

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Том і Джеррі, легендарна мультиплікаційна парочка, «переселиться» у найдорожчій та найпрестижніший готель Нью-Йорка в новому фільмі.

Студія Warner Bros. випустила перший трейлер повнометражного фільму про Тома і Джеррі з Хлоею Грейс Морец в головних ролях. Відповідне відео з’явилося на каналі компанії на YouTube.

Том і Джеррі будуть намальованими у фільмі, проте всіх інших персонажів зіграють живі люди. Аналогічний прийом був використаний у фільмі «Хто підставив кролика Роджера» 1988 року.





За сюжетом нового фільму, Джеррі переїжджає в найдорожчий і найпрестижніший готель Нью-Йорка, де скоро відбудеться «весілля століття». Співробітниця цього готелю на ім’я Кайла наймає Тома, щоб кіт раз і назавжди позбувся пустотливого мишеняти.

Джеррі натомість ризикує поставити під загрозу майбутню церемонію. Крім Морец у фільмі з’являться Майкл Пенья, Роб Делані та Кен Жонг. Прем'єра фільму запланована на 5 березня 2021 року.

Мультиплікаційний серіал Том і Джеррі був запущений аніматорами Вільямом Ханною і Джозефом Барбера в 1940 році. Шоу є володарем семи премій Оскар.

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