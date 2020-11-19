В ресторанах низкие зарплаты — в Минздраве объяснили призывы к бизнесу искать работу в больницах

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В Министерстве здравоохранения Украины объяснили, почему советовали предпринимателям искать работу в больницах во время пандемии коронавируса.

Сейчас медицинская отрасль нуждается в помощи, заявила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак в интервью «Громадському».

Она положительно оценила то, что ее предыдущее заявление вызвало значительный резонанс, поскольку «люди услышали, что есть потребность в помощи», а «часть общества не понимает, что происходит в больницах».

Микичак утверждает, что не призывала людей «идти искать себе работу».

Мое предложение было в том, чтобы помочь. Мы просим — помогите. У нас в больницах нужны и компьютерщики, и строители, и технологи, и просто разнорабочие, и охранники. Десятки профессий всегда были в дефиците в больницах, а сейчас особенно, — рассказала замминистра.

Работа в больницах предлагается на контрактной основе, а на замечание журналиста о том, что в медицинской отрасли низкие зарплаты, ответила, что «в ресторанном бизнесе также низкие зарплаты».

Напомним, 16 ноября Микичак предложила предпринимателям идти работать в больницы на время пандемии, чтобы помогать бороться с коронавирусом.

Речь шла о предпринимателях, которые потеряли работу из-за карантина. Микичак рассказала, что бизнес, который сейчас находится в вынужденном простое, «вполне может быть полезным сфере здравоохранения».