У ресторанах низькі зарплати — в МОЗ пояснили заклики до бізнесу шукати роботу в лікарнях, фото — О.Голубуцький

https://racurs.ua/ua/n146705-u-restoranah-nyzki-zarplaty-v-moz-poyasnyly-zaklyky-do-biznesu-shukaty-robotu-v-likarnyah.html

Ракурс

У Міністерстві охорони здоров’я України пояснили, чому радили підприємцям шукати роботу в лікарнях під час пандемії коронавірусу.

Наразі медична галузь потребує допомоги, заявила заступник міністра охорони здоров’я Ірина Микичак в інтерв’ю «Громадському».

Вона позитивно оцінила те, що її попередня заява викликала значний резонанс, оскільки «люди почули, що є потреба в допомозі», а «частина суспільства перебуває в нерозумінні, що насправді відбувається в лікарнях».

Микичак стверджує, що не закликала людей «йти шукати собі роботу».

Моя пропозиція була в тому, щоби допомогти. Ми просимо — допоможіть. У нас в лікарнях потрібні і комп’ютерщики, і будівельники, і технологи, і просто різноробочі, і охоронці. Десятки професій завжди були в дефіциті в лікарнях, а зараз особливо, — розповіла заступник міністра.

Робота в лікарнях пропонується на контрактній основі, а на зауваження журналіста про те, що в медичній галузі низькі зарплати, відповіла, що «в ресторанному бізнесі також низькі зарплати».

Нагадаємо, 16 листопада Микичак запропонувала підприємцям йти працювати в лікарні на час пандемії, щоб допомагати боротися з корона вірусом.

Йшлося про підприємців, які втратили роботу через карантин. Микичак розповіла, що бізнес, який наразі перебуває у вимушеному простої, «цілком може бути корисним сфері охорони здоров’я».