Манускрипт. Фото: Популярная механика

https://racurs.ua/n146820-skrytoe-poslanie-na-manuskripte-xv-veka-obnarujili-uchenye-foto-rukopisi.html

Ракурс

Скрытое послание на манускрипте удалось обнаружить студентам Рочестерского технологического института. Рукопись XV века сейчас изучается историками, которые должны расшифровать скрытый текст.

Ранее неизвестное зашифрованное послание удалось обнаружить благодаря ультрафиолетовому излучению. Об этом сообщает «Популярная механика».

Отмечается, что рукопись оказалась палимпсестом. Это значит, что новый текст манускрипта был написан на пергаменте, который уже был в употреблении. Такое вторичное использование бумаги было распространенным явлением, поскольку пергаментная бумага была очень дорогой.

Пергамент из архива графического искусства Cary Graphic Arts Collection был проанализирован в рамках проверки системы УФ-флуоресцентной визуализации.

Открытие поразило хранителя коллекции Стивена Гэлбрейта, который заявил, что ранее древние манускрипты были тщательно проанализированы учеными. Однако до сих пор документы никогда не помещались под ультрафиолетовое излучение.

Напомним, ранее мы сообщали, что зимовники казаков с артефактами впервые за 30 лет нашли археологи в Запорожье на острове Хортица. Поселение казаков исследователи обнаружили в Совутиной балке, его датируют 18 веком.