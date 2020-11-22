Манускрипт. Фото: Популярная механика

https://racurs.ua/ua/n146820-pryhovane-poslannya-na-manuskrypti-xv-stolittya-vyyavyly-vcheni-foto-rukopysu.html

Ракурс

Приховане послання на манускрипті вдалося виявити студентам Рочестерського технологічного інституту. Рукопис XV століття зараз вивчається істориками, які повинні розшифрувати прихований текст.

Раніше невідоме зашифроване послання вдалося виявити завдяки ультрафіолетового випромінювання. Про це повідомляє «Популярная механика».

Зазначається, що рукопис виявився палімпсестом. Це означає, що новий текст манускрипту був написаний на пергаменті, який вже був у вжитку. Таке вторинне використання паперу було поширеним явищем, оскільки пергаментний папір був дуже дорогим.

Пергамент з архіву графічного мистецтва Cary Graphic Arts Collection був проаналізований в рамках перевірки системи УФ-флуоресцентної візуалізації.

Відкриття вразило зберігача колекції Стівена Гелбрейта, який заявив, що раніше стародавні манускрипти були ретельно проаналізовані вченими. Однак дотепер документи ніколи не перевірялися під ультрафіолетовим випромінюванням.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що зимівники козаків з артефактами вперше за 30 років знайшли археологи в Запоріжжі на острові Хортиця. Поселення козаків дослідники виявили в Совутиній балці, його датують 18 сторіччям.