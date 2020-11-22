Борис Филатов, фото: Вадим Чуприна

https://racurs.ua/n146839-filatov-pobedil-v-dnepre-ekzit-pol-infografika.html

Ракурс

В Днепре действующий мэр Борис Филатов стал победителем второго тура выборов мэра города, которые состоялись сегодня, 22 ноября.

Об этом свидетельствуют результаты экзит-пола, проведенного центром социальных и маркетинговых исследований SOCIS, в рамках которых были опрошены 3 тыс. 398 избирателей.

Согласно результатам экзит-пола, Филатов, представлявший партию «Пропозиція», получил 78,75% голосов избирателей, а его конкурент от партии «Гражданская сила» Загид Краснов — 18,25%. Еще 3% избирателей испортили свои бюллетени.

Опрос проводился на 60 избирательных участках, расположенных пропорционально по районам города.

Во время первого тура выборов городского головы Днепра, которые состоялись 25 октября, Филатов получил 46,41% голосов избирателей, Краснов — 13,15% голосов.

Напомним, во Львове, согласно результатам экзит-пола, также победил действующий мэр — Андрей Садовый.