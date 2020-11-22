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Борис Філатов, фото: Вадим Чуприна
Філатов переміг у Дніпрі — екзит-пол (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n146839-filatov-peremig-u-dnipri-ekzyt-pol-infografika.htmlРакурс
У Дніпрі чинний мер Борис Філатов став переможцем другого туру виборів мера міста, котрі відбулися сьогодні, 22 листопада.
Про це свідчать результати екзит-полу, проведеного центром соціальних та маркетингових досліджень SOCIS, в межах яких було опитано 3 тис. 398 виборців.
Згідно з результатами екзит-полу, Філатов, котрий представляв партію «Пропозиція», здобув 78,75% голосів виборців, а його конкурент від партії «Громадська сила» Загід Краснов — 18,25%. Ще 3% виборців зіпсували свої бюлетені.
Опитування проводилося на 60 виборчих дільницях, розміщених пропорційно по районах міста.
Під час першого туру виборів міського голови Дніпра, котрі відбулися 25 жовтня, Філатов здобув 46,41% голосів виборців, Краснов — 13,15% голосів.
Нагадаємо, у Львові, згідно з результатами екзит-полу, також переміг чинний міський голова — Андрій Садовий.
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