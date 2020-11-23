США увеличили военный контингент в Польше, фото — Минобороны Польщи

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Численность американских военнослужащих в Польше вырастет до более 5 тыс. В Варшаве открыли командование 5-го армейского корпуса США.

Более 200 американских солдат будут служить в городе Познань, сообщило Министерство обороны Польши. Польские военные утверждают, что командование армейского корпуса США в Польше будет единственной структурой такого уровня, развернутой в Европе.

Присутствие командования на польской земле является гарантией, которая будет сдерживать потенциального агрессора. В Познани 5-й корпус будет командовать сухопутными войсками США, которые действуют на восточном фланге НАТО, — сообщил на торжествах министр обороны Польши Мариуш Блащак.



Американцы из Польши будут координировать и контролировать сухопутные войска США в Европе, осуществлять оперативное планирование, сотрудничество и синхронизацию сил США с войсками других стран НАТО.

В начале ноября президент Дуда ратифицировал соглашение между Польшей и США о расширении сотрудничества в сфере обороны.