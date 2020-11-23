США збільшили військовий контингент у Польщі, фото — Міноборони Польщі

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Чисельність американських військовослужбовців у Польщі зросте до понад 5 тис. У Варшаві відкрили командування 5-го армійського корпусу США.

Понад 200 американських солдатів будуть служити в місті Познань, повідомило Міністерство оборони Польщі. Польські військові стверджують, що командування армійського корпусу США в Польщі буде єдиною структурою такого рівня, розгорнутою в Європі.

Присутність командування на польській землі є гарантією, яка утримає потенційного агресора. З Познані 5-й корпус буде командувати сухопутними військами США, які діють на східному фланзі НАТО, — повідомив на урочистостях міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.



Американці з Польщі координуватимуть і контролюватимуть сухопутні війська США в Європі, здійснюватимуть оперативне планування, співпрацю і синхронізацію сил США з військами інших країн НАТО.

На початку листопада президент Анджей Дуда ратифікував угоду між Польщею і США про розширення співпраці у сфері оборони.