Требования к мобильным госпиталям озвучил Минздрав

https://racurs.ua/n146864-trebovaniya-k-mobilnym-gospitalyam-ozvuchil-minzdrav.html

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Требования к специализированным госпиталям на период пандемии коронавируса 23 ноября обнародовало Министерство здравоохранения Украины.

В частности, Минздрав подчеркивает необходимость соблюдения всех требований госпиталями, расположенными на территории жилой застройки в населенных пунктах. Мобильные больницы должны иметь:

по периметру забор и полосы контроля, шириной не менее 15 м;

круглосуточную охрану;

пешеходные зоны для пациентов, прибывающих самостоятельно.

крытые площадки для дезинфекции санитарного транспорта.

Кроме этого, территорию мобильных госпиталей разделят на зараженную, условно зараженную и чистую зоны. Помещения, к которым имеют доступ инфицированные пациенты, будут маркировать красным цветом.

Кровати в госпиталях необходимо установить на расстоянии не менее 2 м друг от друга. У кроватей должны быть тумбочки, которые легко мыть/дезинфицировать. Эти требования Минздрава также должны согласовать профсоюзы.

Напомним, ранее сегодня министр здравоохранения Максим Степанов во время ежедневного онлайн-брифинга заявил, что с начала пандемии COVID-19 Минздрав увеличил число коек для госпитализации пациентов с коронавирусной болезнью в 4,5 раза. Количество коек, отведенных под лечение COVID-19 сейчас превышает 53 тыс. В начале эпидемии их насчитывалось 12,7 тыс. Кислород централизованно подведен до почти 26 тыс. коек. Сейчас свободными остаются 12,1 тыс. койко-мест.