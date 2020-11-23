Вимоги щодо мобільних шпиталів озвучило МОЗ

https://racurs.ua/ua/n146864-vymogy-schodo-mobilnyh-shpytaliv-ozvuchylo-moz.html

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Вимоги щодо спеціалізованих шпиталів на період пандемії коронавірусу 23 листопада оприлюднило Міністерство охорони здоров’я України.

Зокрема, МОЗ наголошує на необхідності дотримання вимог шпиталями, розташованими на території житлової забудови у населених пунктах. Тому мобільні лікарні повинні мати:

по периметру паркан та смуги контролю, шириною не менше 15 м;

цілодобову охорону;

пішохідні зони для пацієнтів, які прибувають самостійно.

криті майданчики для дезінфекції санітарного транспорту.

Окрім цього, мобільні шпиталі розділять на заражену, умовно заражену та чисту зони за відповідними кольорами. Приміщення, до яких мають доступ інфіковані пацієнти, маркуватимуть червоним кольором.

Ліжка у шпиталях необхідно встановити на відстані щонайменше 2 м одне від одного. Біля ліжок мають бути тумбочки, які легко мити/дезінфікувати. Ці вимоги МОЗ мають погодити профспілки.

Нагадаємо, раніше сьогодні міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час щоденного онлайн-брифінгу заявив, що з початку пандемії COVID-19 МОЗ збільшило кількість ліжок для госпіталізації пацієнтів із коронавірусною хворобою у 4,5 рази. Кількість ліжок, відведених під лікування COVID-19, наразі становить понад 53 тис. На початку епідемії їх налічувалося 12,7 тис. Кисень централізовано підведено до майже 26 тис. ліжок. Нині вільними залишаються 12,1 тис. ліжко-місць.