27 ноября в мире проводят Черную пятницу. Фото:nbcnews.com

https://racurs.ua/n147035-27-noyabrya-otmechaut-den-filippa-i-chernuu-pyatnicu.html

Ракурс

27 ноября церковный праздник апостола Филиппа, который после вознесения Иисуса Христа совершал чудодеяния и проповедовал разным народам.

Погода в этот день во многом определяла будущий урожай: иней на Филиппа обещал хороший урожай овса, а дождь — пшеницы. Прислушивались украинцы и к птицам. Если ворона каркнула, то это означало оттепель. Также с 27 ноября заканчивали проводить свадьбы, а женщины начинали заниматься прядением.

Также 27 ноября отмечают День основания Национальной академии наук Украины. Академия была основана учредительным собранием при правительстве гетмана Павла Скоропадского 27 ноября 1918 года и является одной из старейших академий на постсоветском пространстве.

В мире 27 ноября отмечают Черную пятницу — это пятница после Дня Благодарения в США, когда американские магазины и торговые центры проводят распродажи с большими скидками. Традиция проводить черную пятницу распространилась на большое количество стран во всем мире.

Также в мире 27 ноября отмечают бразильский День техники безопасности труда, День Ланкашира в Великобритании, День учителя в Испании и День булавки и иглы.

27 ноября в истории:

1095 год — Папа Римский Урбан II на Соборе в Клермоне провозгласил Первый крестовый поход.

1895 год — Альфред Нобель подписал свое завещание, по которому его имущество поступает в фонд Нобелевской премии.

1939 год — образована Дрогобычская и Львовская области.

1952 год — в свой первый рейс отправился львовский троллейбус.

1971 год — советская автоматическая станция Марс-2 совершила посадку на Марсе.

Напомним, 26 ноября в мире отмечали Международный день борьбы с ожирением и Международный день защиты прав женщин.