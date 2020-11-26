27 листопада у світі проводять Чорну п’ятницю. Фото: nbcnews.com

https://racurs.ua/ua/n147035-27-lystopada-vidznachaut-den-pylypa-ta-chornu-p-yatnycu.html

Ракурс

27 листопада церковне свято апостола Пилипа, який після вознесіння Ісуса Христа здійснював чудодіяння і проповідував різним народам.

Погода цього дня багато в чому визначала майбутній врожай: іній на Пилипа обіцяв хороший врожай вівса, а дощ — пшениці. Прислуховувалися українці й до птахів. Якщо ворона каркнула, то це означало відлигу. Також з 27 листопада закінчували проводити весілля, а жінки починали займатися прядінням.

Також 27 листопада відзначають День заснування Національної академії наук України. Академія була заснована установчими зборами при уряді гетьмана Павла Скоропадського 27 листопада 1918 року і є однією з найстаріших академій на пострадянському просторі.

У світі 27 листопада відзначають Чорну п’ятницю — це п’ятниця після Дня Подяки в США, коли американські магазини і торгові центри проводять розпродажі з великими знижками. Традиція проводити чорну п’ятницю поширилася на велику кількість країн у всьому світі.

Також у світі 27 листопада відзначають бразильський День техніки безпеки праці, День Ланкашира в Великій Британії, День вчителя в Іспанії та День шпильки і голки.

27 листопада в історії:

1095 рік — Папа Римський Урбан II на соборі в Клермоні проголосив Перший хрестовий похід.

1895 рік — Альфред Нобель підписав свій заповіт, по якому його майно поступає до фонду Нобелівської премії.

1939 рік — утворена Дрогобицька та Львівська області.

1952 рік — у свій перший рейс вирушив львівський тролейбус.

1971 рік — радянська автоматична станція Марс-2 зробила посадку на Марсі.

Нагадаємо, 26 листопада у світі відзначали Міжнародний день боротьби з ожирінням та Міжнародний день захисту прав жінок.