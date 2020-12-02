ПВО Украины впервые попробует перехватить американский MQ-9 Reaper

https://racurs.ua/n147248-pvo-ukrainy-vpervye-poprobuet-perehvatit-amerikanskiy-mq-9-reaper.html

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Противовоздушная оборона (ПВО) Украины попытается перехватить беспилотник США — впервые на территории нашей страны в рамках совместных военных учений американский БПЛА MQ-9 Reaper на западной границе попытается преодолеть украинскую ПВО.

Учения проходят в зоне ответственности Воздушного командования «Запад» Воздушных сил ВСУ и являются крайне важным элементом сотрудничества со специалистами ПВО командования ВВС США в Европе. Об этом 2 декабря сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

Я постоянно сотрудничаю с ВС ВСУ, но впервые работаю с представителями противовоздушной обороны, — рассказал представитель делегации ВВС США в Европе Кевин О’Брайен.



Цель мероприятия — обмен опытом в сфере противовоздушной обороны, в частности, проведение практического занятия по отслеживанию, захвате цели, сопровождению и имитации уничтожения MQ-9 Reaper.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины должны в сжатые сроки достичь совместимости с силами НАТО. Такое мнение президент озвучил во время выступления на открытии украинско-американских учений Rapid Trident-2020 17 сентября на Львовщине.