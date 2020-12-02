ППО України вперше спробує перехопити американський безпілотник MQ-9 Reaper — новини України

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Протиповітряна оборона (ППО) України спробує перехопити безпілотник США — вперше на території нашої країни в рамках спільних військових навчань американський БПЛА MQ-9 Reaper на західному кордоні спробує здолати українську ППО.

Навчання відбуваються у зоні відповідальності Повітряного командування «Захід» Повітряних сил ЗСУ і є вкрай важливим елементом співробітництва з фахівцями ППО командування ВПС США в Європі. Про це 2 грудня інформує прес-служба Генштабу ЗСУ.

Я постійно співпрацюю з ПС ЗСУ, але вперше працюю з представниками протиповітряної оборони, — розповів представник делегації ВПС США в Європі Кевін О’Браєн.



Мета заходу — обмін досвідом у сфері протиповітряної оборони, зокрема, проведення практичного заняття з відслідковування, захоплення цілі та супроводження й імітація знищення MQ-9 Reaper.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявляв, що Збройні сили України повинні в стислі терміни досягти взаємосумісності з силами НАТО. Таку думку президент озвучив під час виступу на відкритті українсько-американських навчання Rapid Trident-2020 17 вересня на Львівщині.