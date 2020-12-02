Авакову также повезло из-за решения Конституционного суда о лжи в декларациях —

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НАБУ было вынуждено закрыть расследование лжи в декларации министра внутренних дел Арсена Авакова. Об этом НАБУ сообщило Центр противодействия коррупции как организацию, которая подала заявление о преступлении.

Речь идет о недекларировании Аваковым в 2018 и 2019 годах виллы в Италии площадью 566 кв. м и приблизительной стоимостью 3 млн 300 тыс. евро, которую министр купил через свою компанию в октябре 2017 года.

Также в 2015—2018 годах Аваков задекларировал денежные активы (от 49 тыс. грн до 1,9 млн долл.), но не указал доходы от процентов, начисляемых банками.

В документе также говорится о двух кипрских компаниях, исчезнувших из декларации за 2018 год, хотя они были закрыты только в 2019 году, наличие разницы между фактическими доходами и указанными в декларации. Все это могло быть основанием для привлечения к ответственности.

Теперь Авакову ничего не угрожает и он может без проблем отдыхать на вилле в прибрежном муниципалитете Сан-Феличе-Чирчео.

Напомним, что ряд дел о недекларировании уже закрыто Высшим антикоррупционным судом. Речь идет о делах мэра Одессы Геннадия Труханова, экс-депутатов Сергея Скуратовского и Максима Полякова, бывшего председателя Запорожской ОГА Константина Брыля.