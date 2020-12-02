Авакову також підфартило через рішення Конституційного суду, фото — ЦПК

https://racurs.ua/ua/n147249-avakovu-takoj-pidfartylo-cherez-rishennya-konstytuciynogo-sudu-pro-brehnu-v-deklaraciyah-centr.html

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НАБУ було змушене закрити розслідування щодо брехні в декларації міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Про це НАБУ повідомило Центр протидії корупції як організацію, яка подала заяву про злочин.

Йдеться про недекларування Аваковим у 2018 та 2019 роках вілли в Італії площею у 566 кв. м та приблизною вартістю 3 млн 300 тис. євро, яку Аваков набув через свою компанію у жовтні 2017 року.

Також у 2015−2018 роках Аваков задекларував грошові активи (від 49 тис. грн до 1,9 млн дол.), але не вказав доходи від процентів, які нараховуються банками.

У документі також йдеться про дві кіпрські компанії, які зникли з декларації за 2018 рік, хоча були закриті лише у 2019 році, наявність різниці між фактичними доходами і зазначеними в декларації. Все це могло бути підставою для притягнення до відповідальності.

Тепер Авакову нічого не загрожує і він може без проблем відпочивати на віллі у прибережному муніципалітеті Сан-Феліче-Чірчео.

Нагадаємо, що низку справ про недекларування вже закрито Вищим антикорупційним судом. Йдеться про справи мера Одеси Геннадія Труханова, екс-депутатів Сергія Скуратовського і Максима Полякова, колишнього голови Запорізької ОДА Костянтина Бриля.