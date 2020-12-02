30 лет независимости Украины — оргкомитет для празднования утвердил Кабмин

https://racurs.ua/n147272-30-let-nezavisimosti-ukrainy-orgkomitet-dlya-prazdnovaniya-utverdil-kabmin.html

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День Независимости Украины 24 августа 2021 года будет отмечаться на особом уровне. Для этого Кабинет министров создал организационный комитет по подготовке и празднованию 30-й годовщины независимости.

Соответствующее решение с технико-юридическими правками было принято на заседании правительства в среду, 2 декабря.

Согласно документу, в состав оргкомитета вошли премьер-министр Денис Шмыгаль, глава Офиса президента Андрей Ермак, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, министр цифровой трансформации, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, а также главы Министерства культуры, МВД, МИД, Минфина, Минюста, Минздрава, МОН, Минобороны. Также привлечены ГСЧС, Нацполиция, СБУ, народные депутаты (по согласованию) и представителей общественных организаций.

Напомним, при президентстве Владимира Зеленского как и во времена Януковича парады с участием военной техники в День независимости не проводились. В 2019 году впервые в истории Украины состоялось два парада — официальный и неофициальный, с участием ветеранов российско-украинской войны, получивший название «Марш достоинства». В 2020 году проводился только неофициальный парад ветеранов российско-украинской войны. Президент в это время принимал участие в концертно-развлекательной программе, режиссером которой стал Алан Бадоев.