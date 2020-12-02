30 років незалежності України — оргкомітет для святкування погодив Кабмін

https://racurs.ua/ua/n147272-30-rokiv-nezalejnosti-ukrayiny-orgkomitet-dlya-svyatkuvannya-pogodyv-kabmin.html

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День Незалежності України 24 серпня 2021 року відзначатиметься на особливому рівні. Для цього Кабінет міністрів утворив організаційний комітет з підготовки та відзначення 30-ї річниці незалежності.

Відповідне рішення з техніко-юридичними правками було ухвалено на засіданні уряду у середу, 2 грудня.

Згідно з документом, до складу оргкомітету увійшли прем'єр-міністр Денис Шмигаль, очільник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, міністр цифрової трансформації, віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, а також очільники Міністерства культури, МВС, МЗС, Мінмолодьспорту, Мінфіну, Мін’юсту, МОЗ, МОН, Міноборони. Також залучено ДСНС, Нацполіцію, СБУ, народних депутатів (за згодою) і представників громадських організацій.

Нагадаємо, за президентства Володимира Зеленського як і в часи Януковича паради за участі військової техніки у День Незалежності не проводилися. У 2019 році вперше в історії України відбулося два паради — офіційний та неофіційний, за участі ветеранів російсько-української війни, що отримав назву «Хода гідності». У 2020 році проводився лише неофіційний парад ветеранів російсько-української війни. Президент в цей час брав участь у концертно-розважальній програмі, режисером якої став Алан Бадоєв.