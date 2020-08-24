Президент України Володимир Зеленський 24 серпня виступив із промовою. Скріншот із відеор

https://racurs.ua/ua/n142873-promova-zelenskogo-na-den-nezalejnosti-pro-scho-govoryv-prezydent-video.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський 24 серпня виступив із промовою під час заходів до Дня Незалежності на Софійській площі в Києві.

Глава держави зробив акцент на перемир’ї на Донбасі, яке дотримується вже 29 днів без поранених і загиблих. Зеленський пообіцяв, що військові паради в Україні проводитимуть після повернення окупованої частини Донбасу та Криму.

Танки, літаки — це не атракціон для киян. Техніка має бути там, де вона зараз потрібна. А парад у нас обов’язково буде в майбутньому, коли ми повернемо всі території та людей. … Ми будуємо таку країну, яка готова дати відсіч. Не важливо, кому — агресору, вірусу чи кризі. Таку країну, де ті, хто без бою подарував частину територій, будуть свідчити, а не читати проповіді патріотизму, — зазначив президент.

Також він додав, що ті, хто без бою віддав частину української території, мають давати свідчення.

Крім того, президент наголосив на важливості єдності між українцями й зазначив, що громадяни не повинні нікому давати шансу посіяти між ними розбрат.

Зеленський також вкотре закликав українців бути обачними під час пандемії коронавірусу. Президент висловив надію, що Україна подолає COVID-19 і в країні знову проводитимуться концерти та спортивні заходи із глядачами.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та його дружина Олена 24 серпня повинні взяти участь у низці заходів, присвячених до Дня Незалежності України. Глава держави на Михайлівській площі разом із першою леді вшанують пам’ять полеглих захисників України, а на Софійській площі вручить державні нагороди.