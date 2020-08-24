Президент Украины Владимир Зеленский 24 августа выступил с речью. Скриншот с видео

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Президент Украины Владимир Зеленский 24 августа выступил с речью во время мероприятий ко Дню Независимости на Софийской площади в Киеве.

Глава государства сделал акцент на перемирии на Донбассе, которое соблюдается уже 29 дней без раненых и погибших. Зеленский пообещал, что военные парады в Украине будут проводить после возвращения оккупированной части Донбасса и Крыма.

Танки, самолеты — это не аттракцион для киевлян. Техника должна быть там, где она сейчас нужна. А парад у нас обязательно будет в будущем, когда мы вернем все территории и людей. … Мы строим такую страну, которая готова дать отпор. Не важно, кому — агрессору, вирусу или кризису. Такую страну, где те, кто без боя подарил часть территорий, будут свидетельствовать, а не читать проповеди патриотизма, — отметил президент.

Также он добавил, что те, кто без боя отдал часть украинской территории, должны давать показания.

Кроме того, президент подчеркнул важность единства между украинцами и отметил, что граждане не должны никому давать шанса посеять между ними раздор.

Зеленский также в очередной раз призвал украинцев быть осмотрительными во время пандемии коронавируса. Президент выразил надежду, что Украина преодолеет COVID-19 и в стране снова будут проводиться концерты и спортивные мероприятия со зрителями.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена 24 августа должны принять участие в ряде мероприятий, посвященных Дню Независимости Украины. Глава государства на Михайловской площади вместе с первой леди почтят память павших защитников Украины, а на Софийской площади вручит государственные награды.