Стрельба на границе с РФ — ФСБ говорит об убитом, ГПСУ «не слышала выстрелов»

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Стрельба на границе с РФ, по данным пограничной службы ФСБ России, произошла в полночь 4 декабря. В то же время Государственная пограничная служба Украины не фиксировала нарушений, но проверяет информацию, распространенную российскими СМИ.

ПС ФСБ РФ сообщила о ситуации на границе с Украиной, когда, якобы три неизвестных нарушили границу… При попытке задержания состоялось огневое противостояние, в результате чего один человек погиб, а остальные бежали на территорию Украины… Событие вроде бы произошло в полночь по московскому времени, — рассказали украинские пограничники.

В Госпогранслужбе добавили, что украинская сторона «не фиксировала никаких выстрелов рядом границы с Россией».

Российская сторона не информировала украинских пограничников о какой-либо нестандартной ситуации на общем участке границы. Дополнительно проверяется участок местности, на которую указывает смежная сторона, — отметили в ГПСУ.

Также состоится погранично-представительская встреча для выяснения всех обстоятельств, о которых говорит российская сторона.

Мы видим большой промежуток времени между тем, когда произошло событие и информированием украинской стороны, — отметил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Напомним, ФСБ РФ заявила об «инциденте» на границе с Украиной, когда, якобы три неизвестных человека нарушили границу. По словам россиян, при попытке задержания произошло огневое противостояние, в результате чего один человек погиб, а остальные «убежали в Украину».