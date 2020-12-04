Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Стрельба на границе с РФ — ФСБ говорит об убитом, ГПСУ «не слышала выстрелов»

Стрельба на границе с РФ — ФСБ говорит об убитом, ГПСУ «не слышала выстрелов»

4 дек 2020, 15:44
999

Стрельба на границе с РФ, по данным пограничной службы ФСБ России, произошла в полночь 4 декабря. В то же время Государственная пограничная служба Украины не фиксировала нарушений, но проверяет информацию, распространенную российскими СМИ.

ПС ФСБ РФ сообщила о ситуации на границе с Украиной, когда, якобы три неизвестных нарушили границу… При попытке задержания состоялось огневое противостояние, в результате чего один человек погиб, а остальные бежали на территорию Украины… Событие вроде бы произошло в полночь по московскому времени, — рассказали украинские пограничники.

В Госпогранслужбе добавили, что украинская сторона «не фиксировала никаких выстрелов рядом границы с Россией».

Российская сторона не информировала украинских пограничников о какой-либо нестандартной ситуации на общем участке границы. Дополнительно проверяется участок местности, на которую указывает смежная сторона, — отметили в ГПСУ.

Также состоится погранично-представительская встреча для выяснения всех обстоятельств, о которых говорит российская сторона.


Мы видим большой промежуток времени между тем, когда произошло событие и информированием украинской стороны, — отметил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Напомним, ФСБ РФ заявила об «инциденте» на границе с Украиной, когда, якобы три неизвестных человека нарушили границу. По словам россиян, при попытке задержания произошло огневое противостояние, в результате чего один человек погиб, а остальные «убежали в Украину».

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров