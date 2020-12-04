Стрілянина на кордоні з РФ — ФСБ каже про вбитого, ДПСУ “не чула жодних пострілів”

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Стрілянина на кордоні з РФ, за даними прикордонної служби ФСБ Росії, сталася опівночі 4 грудня. Водночас Державна прикордонна служба України не фіксувала порушень, але перевіряє інформацію, поширену російськими ЗМІ.

ПС ФСБ РФ повідомило про ситуацію на кордоні з Україною, коли, начебто, троє невідомих порушили кордон… При спробі затримання відбулося вогневе протистояння, внаслідок чого одна особа загинула, а інші втекли на територію України… Подія, начебто, відбулася опівночі за московським часом, — розповіли українські прикордонники.

У Держприкордонслужбі додали, що українська сторона «не фіксувала жодних пострілів поряд кордону з Росією».

Російська сторона не інформувала українських прикордонників про жодні нестандартні ситуації на спільній ділянці кордону. Додатково перевіряється ділянка місцевості, яку вказує суміжна сторона, — зазначили у ДПСУ.

Також відбудеться прикордонно-представницька зустріч для з’ясування всіх обставин, про які зазначає російська сторона.

Ми бачимо великий проміжок часу між тим, коли відбулася подія й до інформування української сторони, — зауважив речник ДПСУ Андрій Демченко.

Нагадаємо, ФСБ РФ заявила про ситуацію на кордоні з Україною, коли, начебто, троє невідомих порушили кордон. За словами росіян, при спробі затримання відбулося вогневе протистояння, внаслідок чого одна особа загинула, а інші втекли до України.